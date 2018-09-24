Elazığ'da aranan zanlı Alanya'da yakalandı

Elazığ'da işlediği "devlet malını zimmetine geçirme" suçundan cezası bulunan zanlı Antalya'nın Alanya ilçesinde yakalandı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Elazığ'da "devlet malını zimmetine geçirme" suçundan hakkında kesinleşmiş 21 yıl 14 ay 7 gün hapis ile 137 bin 142 lira para cezası bulunan ve Ankara Cezaevi'nden firar eden eski tarım kredi kooperatifi müdürü Zeki K'nin (57) ilçede olduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler tarafından Cikcilli Mahallesi'nde yakalanan Zeki K, cezaevine gönderildi.
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