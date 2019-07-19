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Elazığ'da arazide yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 21:30 | Son Güncelleme

600 dönümlük arazide çıkan yangın hasara neden oldu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, bağ ve bahçelerle ağaçların bulunduğu 600 dönümlük arazide çıkan yangın zarara yol açtı.

Elazığ-Malatya kara yolunun 45. kilometresinde bulunan Aladikme ve Çavuşlu köyleri arasında, bölgeden geçen enerji nakil hattındaki elektrik tellerinin şase yapması sonucu otlar tutuştu.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, Elazığ Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık 2,5 saat süren çalışmayla söndürülen yangında, bağ ve bahçelerle ağaçların bulunduğu 600 dönüm arazi zarar gördü.

Aladikme köyü muhtarı Murat Zilayaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köylerinde geçmişte de enerji nakil hatlarından kaynaklanan yangınlar çıktığını söyledi.

Yangının bölgedeki yedinci yangın olduğunu belirten Zilayaz, "Her yangında bağ ve bahçelerimiz, çevredeki ormanlık alanlarımız, mera alanlarımız zarar görüyor. Bu yangınlar doğadaki canlılara da zarar veriyor. Yetkililerden bu enerji nakil hatlarıyla ilgili bir çözüm üretmelerini rica ediyoruz." dedi.

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