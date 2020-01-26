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Elazığ'da Artçı Sarsıntılar Nedeniyle Halk Dışarda

26.01.2020 19:19 | Son Güncelleme

Elazığ’da depremzedeler hava sıcaklığının eksi dereceleri bulduğu bölgede artçı sarsıntıların ardından dışarda kalmayı tercih ediyor

Elazığ’da depremzedeler hava sıcaklığının eksi dereceleri bulduğu bölgede artçı sarsıntıların ardından dışarda kalmayı tercih ediyor.

Evde olmaktan çekinenler spor salonlarının aşırı kalabalık olduğunu ve başka seçenekleri olmadığını kaydediyor.

Bu arada Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kent merkezi ve Sivrice’de 31 yıkılmış bina tespit edildiğini belirtti.

Kurum, 249 ağır, 56 orta ve 349 da az hasarlı bina olduğunu kaydetti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı da bölgeye 7500 çadır gönderildiğini belirtti.

Yapılan açıklamada, ihtiyaç duyulan çadırların kurulumunun tamamlandığı vurgulandı.

Çalışmalar çerçevesinde 1521 binanın analiz edildiği de kaydedildi.

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