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Elazığ'da ATM dolandırıcısı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 19:07 | Son Güncelleme

Elazığ'da ATM dolandırıcısı tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da banka ATM'lerinden para çekmek isteyen yaşlıları "yardımcı olma" bahanesiyle dolandıran zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir bankaya ait ATM'den para çekmeye çalışan yaşlı bir kadının hesabından, yardımcı olma bahanesiyle 300 lira parasını çekerek dolandıran şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleleyen ekipler, şüphelinin O.K. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan O.K'nin, aynı yöntemle farklı tarihlerde 4 kişinin 4 bin 730 lirasını dolandırdığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.K. mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
ATM dolandırıcılık Elazığ

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