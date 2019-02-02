Elazığ'da av sırasında kazara kendini vurduğu iddiası

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Arıcak ilçesinde avlandığı sırada tüfeğinin kazayla ateş alması sonucu başından vurulduğu öne sürülen kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, askerden yeni geldiği öğrenilen Emin Y. (23), Çevrecik köyünde oturan yakınlarını ziyarete gitti.

Burada avlanmaya çıkan ve bu sırada dengesini kaybederek düşen Emin Y, silahın kazara ateş alması sonucu başından vuruldu.

Köylülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri, Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Y'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

