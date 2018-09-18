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Elazığ'da bağ ve bahçelerde silahlı domuz nöbeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 11:00 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da yaban domuzları, üzüm bağları, bahçe ve ekili arazilere dadandı.

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da yaban domuzları, üzüm bağları, bahçe ve ekili arazilere dadandı. Çiftçiler, ellerinde tüfekle nöbet tutmaya başladı. Harput Mahallesi Gediktaşı bölgesinde bulunan üzüm bağları, bahçeler ve ekili arazilere domuzlar geliyor.Yaban domuzlarının verdiği zararın önüne geçebilmek için çifçiler, bağ ve bahçelerde nöbet tutmaya başladı. Çiftçilerden Mehmet Kırtel (62), domuzların son günlerde yerleşim yerlerine kadar geldiğini belirterek, "Domuzlar bağımda ve bahçemde hiçbir şey bırakmadı. Ne sebzem kaldı, ne de meyvem. Artık dayanamıyorum. Devletimizin buna bir çare bulması lazım. 2 yıldır aralıklı domuz sürüleri bahçeme geliyor ama son zamanlarda daha sık gelmeye başladılar" dedi. Nöbet tutarken domuzların saldırına uğradığını ifade eden Kırtel, "Akşamdan sabaha kadar nöbet tutuyorum. Geçen gece nöbet tutarken bana domuz saldırdı.Tüfeğimi bile kullanamadım, kırıldı. Nöbet tutmak bir çözüm olmuyor. Ben gidiyorum, onlar geliyor. Domuzlar, bahçeme ciddi anlamda zarar verdi. Yetkililerden destek talep ediyorum" diye konuştu. Domuzların bağ ve bahçesine 10 bin liralık zarar verdiğini aktaran Selim Kazak ise,"Domuz sürüleri son zamanlarda artmaya başladı. Yiyecek bir salkım üzümümüz kalmadı. Ağaçlara büyük zarar veriyorlar. Ben de fırsat buldukça gelip nöbet tutuyorum. Bazı günler insanlara saldırıyorlar. Sürü halinde dolaşıyorlar. Gece gelip, sabaha kadar bekliyoruz. Sebzelerimizi bile yiyemiyoruz. Bizi perişan ettiler" dedi.

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