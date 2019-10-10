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Elazığ’da ‘Barış Pınarı Harekatı’ için Fetih suresi okundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 08:24 | Son Güncelleme

Elazığ’da ‘Barış Pınarı Harekatı’nın zaferle sonuçlanması içim tüm camilerde sabah namazı sonrasında Fetih suresi okundu.TSK’nın Suriye’nin Tel Abyad bölgesinde PKK, YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla başlattığı ‘Barış Pınarı Harekatı’nın zaferle sonuçlandırılması için Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’daki bütün camilerde de sabah namazı sonrasında Fetih suresi okunarak dua edildi.Şehitlere rahmet, gazilere acil şifalar dileyen İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya, ‘Barış Pınarı Harekatı’ boyunca vatandaşlardan Fetih suresini okumalarını istedi.İzzetpaşa Camii’nde sabah namazına Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, Fırat Üniversitesi Rektörü Kutbettin Demirdağ, İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.

Elazığ’da ‘Barış Pınarı Harekatı’nın zaferle sonuçlanması içim tüm camilerde sabah namazı sonrasında Fetih suresi okundu.
TSK’nın Suriye’nin Tel Abyad bölgesinde PKK, YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla başlattığı ‘Barış Pınarı Harekatı’nın zaferle sonuçlandırılması için Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ’daki bütün camilerde de sabah namazı sonrasında Fetih suresi okunarak dua edildi.
Şehitlere rahmet, gazilere acil şifalar dileyen İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya, ‘Barış Pınarı Harekatı’ boyunca vatandaşlardan Fetih suresini okumalarını istedi.
İzzetpaşa Camii’nde sabah namazına Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, Fırat Üniversitesi Rektörü Kutbettin Demirdağ, İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.

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