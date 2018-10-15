Elazığ'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nailbey Mahallesi Bahçeli sokakta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdullah Argın (19) bıçakla, Rıfatcan K. (19) ise darp sonucu yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Argın, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

