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Elazığ'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 16:30 | Son Güncelleme

Yol verme yüzünden çıkan ve bir kişinin yaralandığı kavga güvenlik kamerasına yansıdı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir kişinin yaralandığı bıçaklı kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çarşı Mahallesi Menderes Sokağı'nda kimliği henüz belirlenemeyen motosikletli şüpheli ile otomobilinin önünde ayakta duran esnaf Yusuf Gültekin arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Zanlı çorabından çıkardığı bıçak ile Gültekin'i kolundan yaraladı.

Sağlık ekiplerince Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılan Gültekin'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gültekin'in yakınları iş yerinden çıkarak zanlıya ait motosiklete zarar verdi.

İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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