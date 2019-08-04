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Elazığ'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2019 21:13 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da, iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgada, 2 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Elazığ'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da, iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgada, 2 kişi bıçaklanarak yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Olgunlar Mahallesi'nde meydana geldi. Subaşı sokakta karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada O.B. ve B.Ö. yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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