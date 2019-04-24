Elazığ’da bin 500 çocuk,festivalde renkli görüntüler oluşturdu

Elazığ’da, bin 500 çocuğun katılımıyla düzenlenen ‘Kızılay Çocuk Festivali’ renkli görüntülere sahne oldu.

Türkiye geneli 30 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen, ’Kızılay Çocuk Festivali’ Elazığ’da da gerçekleştirildi. Genç Kızılay Elazığ Şubesi’nin ikincisini düzenlendiği festival renkli görüntülere sahne oldu. 23 Nisan Ulusak Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle düzenlenen festivalde, yaklaşık bin 500 öğrenci ve ailesi katıldı. Fethi Sekin Mesire Alanı’nda yapılan etkinlikte, çeşitli geleneksel oyunlar oynayan çocuklar aileleri ile güzel bir gün geçirerek gönüllerince eğlendi.

Öteyandan "Hayalimle Dönüşen Oyuncak Yarışması’ kapsamında ilk 3’e giren proje sahibine bisiklet, drone gibi çeşitli hediyeler verildi.

“Cumhuriyetimize ve vatanımıza sahip çıkacağız”

Çocukların aileleriyle birlikte coşkulu bir şekilde etkinliğe katıldığını belirten Kızılay Genel Başkan Vekili İsmail Hakkı Turunç,"Cumhuriyetimize ve vatanımıza sahip çıkacağız. Çocuklarımız da bu bilinçle yetişiyorlar. Bugün buradaki etkinlikte çocuklar, bizim çocukluk yıllarımızda oynadığımız oyunları oynuyorlar. Etkinlik sonunda ödül kazanmış ya da kazanacak çocuklara hiç unutamayacakları ve bir anı olarak saklayacakları güzel hediyelerle buradan uğurladık. Çocukları ile gelen ailelerde de bir heyecan görüyorum çünkü çocukluk yıllarından beri oynamadıkları oyunları, çocuklarının oynadığını görüyorlar"dedi.

Genç Kızılay Elazığ İl Başkanı Mustafa Enes Daş ise,"Geçtiğimiz cumartesi günü, ‘Hayalimle Dönüşen Oyuncak’ Yarışmasını gerçekleştirmiştik. Yarışmamıza bin 500’ün üzerinde başvuru olmuştu. Bunlardan yaklaşık 350’si projelerini getirmişti. Biz de dedik ki siz bu yarışma için bir şeyler yaptınız şimdi sıra bizde ve bugün onları burada misafir ettik. Şuanda bin 500’den fazla çocuk var"diye konuştu.

Çocukların özellikle yöresel oyunlar oynadığını aktaran Daş, eğlenceli zaman geçirdiklerini aktardı.

‘Hayalimle Dönüşen Oyuncak Yarışması’nda atık pet şişelerden uçak yaparak en iyi geri dönüşüm kategorisinde birinci olan Ortaokulu öğrencisi Emre Küsek’de, “ Projem, geri dönüşümden pet şişe kullanarak bir uçak yapmıştım. Bugün burada çok güzel eğlendim. Çeşitli oyunlar oynadık ve güzel bir şekilde bizi eğlendirdiler. Yüzümüzü boyadılar. Geri dönüşüm kategorisinde birinci oldum ve ödül olarak bir bisiklet hediye ettiler. Herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.