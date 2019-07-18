HABER

Elazığ'da bin 500 dönümlük alanda anız yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 20:24 | Son Güncelleme

Yangınla ilgili incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gelen Mollakendi Beldesi Belediye Başkanı Muhammet Enis Doğan'ın makam aracı da alevler arasında kalarak kullanılamaz hale geldi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Mollakendi beldesinde çıkan anız yangında, bin 500 dönümlük arazi zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, beldeye bağlı Doğankuş köyünde çıkan anız yangını hasadı tamamlanan buğday tarlalarındaki sapları tutuşturdu.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çabası sonucu söndürülen yangında, hasadı yapılmış tarladaki saman yığınları ile bağ ve bahçelerin de bulunduğu bin 500 dönüm arazi zarar gördü.

Yangınla ilgili incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gelen Mollakendi Beldesi Belediye Başkanı Muhammet Enis Doğan'ın makam aracı da alevler arasında kalarak kullanılamaz hale geldi.

Köy sakinlerinden Engin Tanrıverdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, araziden dumanların çıktığını görür görmez itfaiye ekiplerine haber verdiklerini belirtti.

Yangının rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldığını ifade eden Tanrıverdi, "Yangın nedeniyle yetkililer gelip hasar tespiti yaptı. Devletimizin, köylünün bu zararını karşılayacağını düşünüyoruz. Ekinin çıktığı tarlalar, köylünün kış için biriktirdiği samanlar ile bağ ve bahçelerdeki çok sayıda ağaç da yandı." dedi.

Her şeyi polisin dikkati ortaya çıkardı! Böyle yakalandılarHer şeyi polisin dikkati ortaya çıkardı! Böyle yakalandılar
Düzce'deki su baskını ve toprak kaymasıDüzce'deki su baskını ve toprak kayması
Düzce'de sel: 23 köy yolu kapandı, mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı (4)Düzce'de sel: 23 köy yolu kapandı, mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı (4)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Elazığ yangın

En Çok Okunan Haberler

Van'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Van'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İstanbul D-100'de yol çöktü! Bölge trafiğe kapatıldı

İstanbul D-100'de yol çöktü! Bölge trafiğe kapatıldı

Yeni proje için ünlü oyuncuyu duyurmuştu! Başlamadan bitti

Yeni proje için ünlü oyuncuyu duyurmuştu! Başlamadan bitti

Yeni imajı olay! Tanımak imkansız

Yeni imajı olay! Tanımak imkansız

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den F-35 açıklaması

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den F-35 açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Düzce Valiliği duyurdu: 7 kişi için kayıp ihbarı geldi

Valilik duyurdu: 7 kişi için kayıp ihbarı geldi

Irak'ın Erbil kentinde şehit olan diplomat Osman Köse'ye veda!

Şehit diplomata veda! Yürek sızlatan detay

Son dakika: Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Osman Kavala için karar verildi!

Son dakika: İstanbul'da büyük panik! Taş yüklü kamyon devrildi, facianın kıyısından dönüldü

İstanbul'da büyük panik! Taş yüklü kamyon devrildi, facianın kıyısından dönüldü

Van’da 3.6 büyüklüğünde deprem

Van’da 3.6 büyüklüğünde deprem

80 kedi ile aynı evde yaşıyor!

80 kedi ile aynı evde yaşıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.