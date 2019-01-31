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Elazığ'da, binadaki patlamaya klimalar neden olmuş 

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 16:11 | Son Güncelleme

ELAZIĞ merkeze bağlı İzzetpaşa Mahallesi'ndeki binada, dün akşam meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangının nedeninin doğal gaz olmadığı, depolanan klimalardan kaynaklandığı tespit edildi.

Elazığ'da, binadaki patlamaya klimalar neden olmuş 

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ merkeze bağlı İzzetpaşa Mahallesi'ndeki binada, dün akşam meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangının nedeninin doğal gaz olmadığı, depolanan klimalardan kaynaklandığı tespit edildi.
İzzetpaşa Mahallesi Kazım Bayar Caddesi'nde bulunan 5 katlı binada, dün akşam saatlerinde, patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi, hastaneye kaldırıldı. İlk belirlemelere göre, doğal gazdan kaynaklandığı sanılan patlama bölgesinde inceleme yapıldı. İnceleme sonucu patlamanın, depolanan klimalar nedeniyle meydana geldiği tespit edildi.
Doğal gaz dağıtım şirketince yapılan yazılı açıklamada ise "30 Ocak 2019 tarihinde, 18.53 saatlerinde İzzetpaşa Çubuk sokakta meydana gelen ve doğalgaz patlaması olarak yansıyan olayın doğal gaz ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Bahsi geçen olay, binanın bodrum katında depolanan klimalardan kaynaklanmıştır. Şehrimizin ve abonelerimizin güvenliği için acil müdahale ekiplerimiz doğal gaz ile ilgili her konuda 7/24 görev başındadır" denildi.

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Elazığ'da, binadaki patlamaya klimalar neden olmuş

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