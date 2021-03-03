HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Elazığ’da binanın çatısı alev alev yandı

Elazığ’da binanın çatısı alev alev yandı

03.03.2021 20:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da depremde boşaltılan bir binanın çatısı alev alev yandı.

Elazığ’da depremde boşaltılan bir binanın çatısı alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangını diğer binalara sıçramadan söndürdü.
Olay, merkeze bağlı Doğukent Mahallesi Atmaca Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depremde aldığı hasardan dolayı boşaltılan 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Çatının alev alev yandığını gören vatandaşlar, durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. Olay yerine 12 personelle birlikte 4 itfaiye aracı sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamp planı yapanlar için hayat kurtaran önerilerKamp planı yapanlar için hayat kurtaran öneriler
Korkunç olay! Cezaevinden izinli çıktı, yeğenini bıçakladıKorkunç olay! Cezaevinden izinli çıktı, yeğenini bıçakladı
Bosch müşteri hizmetleri numarası, çağrı merkeziBosch müşteri hizmetleri numarası, çağrı merkezi

En Çok Okunan Haberler

6 günde 41 eve girdi, 200 kişiye koronavirüs bulaştırdı

6 günde 41 eve girdi, 200 kişiye koronavirüs bulaştırdı

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

81 ile 'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi

Yunanistan'da 6.2 büyüklüğünde deprem!

Yunanistan'da 6.2 büyüklüğünde deprem!

Sevgiliden iğrenç tuzak: Başka erkeklerle birlikte olmalısın

Sevgiliden iğrenç tuzak: Başka erkeklerle birlikte olmalısın

Selin Yeninci'den endişelendiren haber

Selin Yeninci'den endişelendiren haber

Eşi sataşınca... 'Ya sen kocamsın ayıp ya'

Eşi sataşınca... 'Ya sen kocamsın ayıp ya'

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İran'dan Türkiye açıklaması: Yanlış anlaşıldı!

İran'dan Türkiye açıklaması: Yanlış anlaşıldı!

Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi

Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi

Kabine toplantısı sona erdi

Kabine toplantısı sona erdi

Diğer Haberler

Kocaeli'de 30 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakayı ele verdi

30 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakayı ele verdi

Muharrem İnce'den flaş 'Beştepe'ye giden CHP'li' açıklaması

Muharrem İnce'den flaş 'Beştepe'ye giden CHP'li' açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar, Kanadalı mevkidaşı Sajjan ile telefonda görüştü

Bakan Akar, Kanadalı mevkidaşı ile görüştü

Son Dakika: Bakan Soylu'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Bakan Soylu'dan canlı yayında önemli açıklamalar

İzmir'de korkunç olay! Otomobil bahçeye uçtu, 10 yaşındaki çocuk altında kaldı

Korkunç olay! Bahçede oynayan çocuğun üzerine devrildi

Esra Erol'da bebek ticareti olayı ne? Esra Erol'da son bölüm!

Esra Erol'da bebek ticareti olayı aydınlandı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.