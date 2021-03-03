Elazığ’da binanın çatısı alev alev yandı

Elazığ’da depremde boşaltılan bir binanın çatısı alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangını diğer binalara sıçramadan söndürdü.

Olay, merkeze bağlı Doğukent Mahallesi Atmaca Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depremde aldığı hasardan dolayı boşaltılan 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Çatının alev alev yandığını gören vatandaşlar, durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. Olay yerine 12 personelle birlikte 4 itfaiye aracı sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

