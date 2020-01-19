Elazığ’da bir genç araçtan sıkılan kurşunların hedefi oldu

Elazığ’da yolda yürüyen bir genç, araçtan açılan ateşle bacağından yaralandı. Yaralı gencin panikle uzaklaşmaya çalışması ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkeze bağlı Rüstem Paşa Mahallesi Şeh Şamil Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda yürüyen Barış D’ye (18) yoldan geçen bir araçtan 3 el ateş edildi. Genç açılan ateşle bacağından yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Gencin yaralı halde korku ve panikle bölgeden uzaklaşmaya çalışması güvenlik kameralarına yansırken, polis saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

