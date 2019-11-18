Elazığ’da bir köyde 6 ev yandı

Elazığ’ın Arıcak ilçesinde bir köyde çıkan yangında 6 ev yandı, 1 kişi müdahale sırasında yaralandı.

Yangın, ilçeye bağlı Karakaş Köyü’nde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, Köyde Yaşar Özel’e ait bir evde elektrik kontağından olduğu değerlendirilen yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede evi sarıp, bir birine bitişik olan diğer evlere sıçradı. Köylüler kendi imkanlarıyla yangına müdahale ederken, haber verilmesi üzerine olay yerine belde ve ilçeden itfaiye ekipleri, jandarma ve ambulanslar sevk edildi.Ekipler olay yerine gelerek yangına müdahale etti. 6 evin yandığı olayda 3’ü tamamen söndürüldü, diğer 3’ünde ise soğutma çalışması yapıldığı bildirildi. Öteyandan yangına müdahale sırasında 1 kişi yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye sevk edildi.

Yangın haberinin alınmasının hemen ardından Elazığ Valiliği koordinesinde kent merkezinden AFAD başta olmak üzere ilgili ekiplerin de bölgeye gönderildiği bildirildi.

