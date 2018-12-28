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Elazığ'da buzlanma nedeniyle meydana gelen kazalarda 40 araç çarpıştı: 10 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.12.2018 20:48 | Son Güncelleme

ELAZIĞ’da, buzlanma nedeniyle meydana gelen 3 ayrı zincirleme trafik kazasında 40 araç birbirine girdi, 10 kişi yaralandı.

Elazığ'da buzlanma nedeniyle meydana gelen kazalarda 40 araç çarpıştı: 10 yaralı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ’da, buzlanma nedeniyle meydana gelen 3 ayrı zincirleme trafik kazasında 40 araç birbirine girdi, 10 kişi yaralandı.
Elazığ kent merkezi genelinde etkili olan yoğun karın ardından ana güzergahlarda gizli buzlanma meydana geldi. Gizli buzlanma nedeniyle farklı caddelerde ve kavşaklarda zincirleme trafik kazaları meydana geldi.
İlk kaza, merkez Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde oluşan gizli buzlanma nedeniyle 10 araç çarpıştı. Çarpışma sonucu bir kişi yaralandı. Diğer kaza ise yine akşam saatlerinde Malatya caddesindeki Çaydaçıra alt geçitinde yaşandı. 13 aracın çarpıştığı kazada ise 2 kişi yaralandı.
Kent merkezinde gün içerisinde gizli buzlanma nedeniyle toplam 40 araç kazaya karışırken, 10 kişinin yaralandığı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Elazığ'da buzlanma nedeniyle meydana gelen kazalarda 40 araç çarpıştı: 10 yaralıElazığ'da buzlanma nedeniyle meydana gelen kazalarda 40 araç çarpıştı: 10 yaralıElazığ'da buzlanma nedeniyle meydana gelen kazalarda 40 araç çarpıştı: 10 yaralıElazığ'da buzlanma nedeniyle meydana gelen kazalarda 40 araç çarpıştı: 10 yaralı

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