HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Elazığ'da çadır alanları dezenfekte ediliyor

Elazığ'da çadır alanları dezenfekte ediliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 13:42 | Son Güncelleme

ELAZIĞ Belediyesi'nce depremzedeler için oluşturulan çadır alanları dezenfekte ediliyor.

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ Belediyesi'nce depremzedeler için oluşturulan çadır alanları dezenfekte ediliyor.
Elazığ'da depremzedeler için kurulan çadır alanları belediye ekipleri tarafından dezenfekte ediliyor. Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan dezenfekte çalışmaları kapsamında virüs, bakteri ve mantara karşı ilaçlama yapıldı. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "Şehrimizde yaşanan depremin ardından kurulan çadır alanlarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından başlatılan dezenfekte işlemi devam ediyor. Ekiplerimiz tarafından virüs, bakteri ve mantara karşı yapılan ilaçlama çalışmaları şehir genelinde rutin olarak devam edecek olup, vatandaşlarımızın çadır kurulan alanlarda çöp ve benzeri atıkları, alanlarda bulunan kovalara atmaları gerekmektedir" denildi.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bademcik iltihabı savunmayı bozuyorBademcik iltihabı savunmayı bozuyor
PARTNER Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı
Alanya'da kayboldu... Merve'den 6 gündür haber yokAlanya'da kayboldu... Merve'den 6 gündür haber yok
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Durdurulamıyor! Ölü sayısı 170'e yükseldi

Durdurulamıyor! Ölü sayısı 170'e yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan bahsetmişti! İşte o briket evler

Cumhurbaşkanı Erdoğan bahsetmişti! İşte o briket evler

Kobe'ye 'tecavüzcü' demişti! Ünlü oyuncudan yeni açıklama

Kobe'ye 'tecavüzcü' demişti! Ünlü oyuncudan yeni açıklama

Cimbom'a Belhanda için yeni teklif

Cimbom'a Belhanda için yeni teklif

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Beklenen İstanbul depremiyle ilgili korkutan açıklama

Beklenen İstanbul depremiyle ilgili korkutan açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! THY'den Çin uçuşlarıyla ilgili flaş karar

THY'den Çin uçuşlarıyla ilgili flaş karar

Hadi Özışık, Habertürk TV''de canlı yayını terk etti: Arkadaş bize ayar çekecek böyle bir şey var mı?

Hadi Özışık, Habertürk TV''de canlı yayını terk etti

'Çocuklara harçlık vereceğim' diyerek dışarı çağırdı! Boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı!

Boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı!

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan vekile sert tepki

Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan vekile sert tepki!

Alanya'da kayboldu... Merve'den 6 gündür haber yok

Alanya'da kayboldu... Merve'den 6 gündür haber yok

Dilencinin üzerinde 3 bin liranın üzerinde para çıktı

Dilencinin üzerinde 3 bin liranın üzerinde para çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.