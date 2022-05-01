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Elazığ'da çantasında uyuşturucu ele geçirilen yolcu gözaltına alındı

01.05.2022 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da çantasında uyuşturucu ele geçirilen yolcu gözaltına alındı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da yolcu otobüsünde yapılan aramada çantasında 1 kilo 170 gram kubar esrar ele geçirilen yolcu gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir şüphelinin kente uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı.

Ekipler, yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şüphelinin seyahat ettiği otobüsü kent girişindeki kontrol noktasında durdurdu.

Narkotik köpeği yardımıyla otobüste yapılan aramada, şüphelinin çantasına gizlediği 1 kilo 170 gram kubar esrar bulundu.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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