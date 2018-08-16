HABER

Elazığ’da çapa motoru devrildi: 1 ölü, 2 yaralı 

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2018 11:02 | Son Güncelleme

 ELAZIĞ'ın Keban ilçesinde çapa motorunun devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı.

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'ın Keban ilçesinde çapa motorunun devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Keban ilçesi Göldere köyü yolunda meydana geldi. Rasim Erdoğan (50) yönetimindeki çapa motoru, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada, Rasim Erdoğan öldü, Hasan Erdoğan (40) ve Muhammet Emin Erdoğan (7) ise yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Elazığ Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Rasim Erdoğan'ın cenazesi de yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kondu.

PARTNERRezalet! Müslüman kadını kovdu ama...Rezalet! Müslüman kadını kovdu ama...
Evden kaçtı, polisleri görünce denize atladıEvden kaçtı, polisleri görünce denize atladı
Kayseri'de uyuşturucu operasyonuna 2 gözaltıKayseri'de uyuşturucu operasyonuna 2 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Rus yetkliden dolara alternatif para birimi önerisi

Rus yetkliden dolara alternatif para birimi önerisi

Ticaretin kalbi ithalatı kesti! Doğubank’ta 50 milyon dolarlık iPhone siparişi askıya alındı

Ticaretin kalbi ithalatı kesti! Doğubank’ta 50 milyon dolarlık iPhone siparişi askıya alındı

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

Donald Trump'a Türkiye uyarısı: Bedeli ağır olur!

Donald Trump'a Türkiye uyarısı: Bedeli ağır olur!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ümraniye'de park halindeki minibüs alev alev yandı

Ümraniye'de park halindeki minibüs alev alev yandı

Muhabir mikrofon uzattı, vatandaşın gündem yorumu sosyal medyayı salladı

Muhabir mikrofon uzattı, vatandaşın gündem yorumu sosyal medyayı salladı

Maganda kurşunuyla başından yaralanan Furkan'dan acı haber geldi

Maganda kurşunuyla başından yaralanan Furkan'dan acı haber geldi

Korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var!

Korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var!

Aydın'da sokak ortasında kanlı infaz! Evlilik vaadiyle kardeşini kandırdığı için kurşun yağmuruna tuttu!

Aydın'da sokak ortasında kanlı infaz! Evlilik vaadiyle kardeşini kandırdığı için kurşun yağmuruna tuttu!

Şanlıurfa'da iğrenç olay! 'Doktorum' deyip küçük kızları taciz etmeye çalıştı, mahalleli linç etmek istedi

Şanlıurfa'da iğrenç olay! 'Doktorum' deyip küçük kızları taciz etmeye çalıştı, mahalleli linç etmek istedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.