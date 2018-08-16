Elazığ’da çapa motoru devrildi: 1 ölü, 2 yaralı 

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'ın Keban ilçesinde çapa motorunun devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Keban ilçesi Göldere köyü yolunda meydana geldi. Rasim Erdoğan (50) yönetimindeki çapa motoru, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada, Rasim Erdoğan öldü, Hasan Erdoğan (40) ve Muhammet Emin Erdoğan (7) ise yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Elazığ Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Rasim Erdoğan'ın cenazesi de yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kondu.
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