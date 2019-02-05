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Elazığ'da çarpışan iki otomobil bahçe duvarına çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 18:18 | Son Güncelleme

Elazığ'da çarpışan iki otomobil bahçe duvarına çıktı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da çarpışan iki otomobilin bahçe duvarına çıktığı kazada sürücüler yara almadan kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, Bayram Öz idaresindeki 23 AAE 909 plakalı otomobil, Elazığ-Keban kara yolunun 8. kilometresinde Vural Yıldırım yönetimindeki 23 BS 067 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar, yol kenarındaki bir iş yerinin bahçe duvarına çıktı.

Hasar oluşan her iki otomobildeki sürücüler kazayı yara almadan atlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ trafik kazası

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