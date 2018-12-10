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Elazığ'da cerrahın öldürülmesiyle ilgili başsavcılıktan açıklama

YAŞAM HABERLERİ  | 10.12.2018 14:22 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da, Fırat Üniversitesi Genel Cerrahı Doç.

Elazığ'da cerrahın öldürülmesiyle ilgili başsavcılıktan açıklama

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da, Fırat Üniversitesi Genel Cerrahı Doç. Dr. Mustafa Girgin'in öğrenci evinde bıçaklanarak öldürülmesi olayıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açıklama yapıldı. Soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtilen açıklamada 2 şüphelinin, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklandığını ifade edildi.
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 6'ncı sınıf öğrencisi Fatih Şemsettin Aktaş, cumartesi akşamı Sarahatun Evde Sağlık Hizmetleri biriminde pratisyen hekim olarak görev yapan Çağla Gül Balo ile birlikteyken, iddiaya göre, aynı zamanda hocası olan Fırat Üniversitesi Genel Cerrah Doç. Dr. Mustafa Girgin'i cep telefonuyla arayıp sorunları konuşmak üzere bulundukları Nailbey Mahallesi'ndeki eve çağırdı. Alkol ve uyuşturucu aldıkları iddia edilen çiftten Aktaş'ın, çıkan tartışma sırasında bıçakladığı Doç. Dr. Girgin öldü. Olayın ardından Aktaş ile Balo tutuklanarak cezaevine konuldu.
'DOKTORLAR TASARLAYARAK KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN TUTUKLANDI'
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı cinayetle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada soruşturmanın çok yönlü devam ettiği ve 2 şüphelinin 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklandığı ifade edildi. Açıklamada, şöyle denildi:
"08.12.2018 Cumartesi günü akşam 18.00 sularında Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli doktor M.G., Sarahatun Evde Sağlık Hizmetleri biriminde pratisyen hekim olarak görev yapan Ç.G.B. ile bir konuyu görüşmek için Ç.G.B.'nin Elazığ Merkez Nailbey Mahallesinde bulunan evine gittiği, meydana gelen tartışma neticesinde evde bulunan Ç.G.B.'nin erkek arkadaşı olan Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi F.Ş.A. tarafından birden çok bıçak darbesi ile yaralanmış ve olay yerinde hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili ivedi olarak soruşturmaya başlanmış ve soruşturma kapsamında olayın şüphelileri olduğu değerlendirilen Ç.G.B. ile F.Ş.A. gözaltına alınmış, Emniyet Müdürlüğünde ve Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadelerine müteakip her iki şüpheli de 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçlamasıyla Elazığ Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiş, burada yapılan sorgularının ardından tutuklanarak Elazığ Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilmiştir. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir."

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Elazığ'da cerrahın öldürülmesiyle ilgili başsavcılıktan açıklamaElazığ'da cerrahın öldürülmesiyle ilgili başsavcılıktan açıklama

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