HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Elazığ’da cezaevinden firar eden zanlı Mardin’de yakalandı

Elazığ’da cezaevinden firar eden zanlı Mardin’de yakalandı

21.03.2021 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ Cezaevinden firar eden şahıs, Mardin’in Mazıdağı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yakalandı.Jandarma ekiplerinin sorumluluk bölgesi nüfusuna kayıtlı olup çeşitli suçlardan aranan şahısları yakalamaya yönelik yaptığı çalışmalar sonucu Mazıdağı ilçesi Gürgöze Mahallesine geleceği tespit edilen Elazığ Cezaevinden firar eden L.D.

Elazığ Cezaevinden firar eden şahıs, Mardin’in Mazıdağı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Jandarma ekiplerinin sorumluluk bölgesi nüfusuna kayıtlı olup çeşitli suçlardan aranan şahısları yakalamaya yönelik yaptığı çalışmalar sonucu Mazıdağı ilçesi Gürgöze Mahallesine geleceği tespit edilen Elazığ Cezaevinden firar eden L.D. isimli şahıs, Mazıdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ilçe girişinde yaptığı yol kontrol ve arama faaliyeti sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri devam tamamlan L.D.’nin çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Müge Anlı'dan önce hep onu izliyorduk! İşte ekranların sevilen ismi Esra Ceyhan'ın son hali Müge Anlı'dan önce hep onu izliyorduk! İşte ekranların sevilen ismi Esra Ceyhan'ın son hali
Fatih Altaylı Teke Tek programı neden yok?Fatih Altaylı Teke Tek programı neden yok?
iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldıiPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

3 gündür aranıyordu! Kayıp döviz bürosu çalışanından acı haber

3 gündür aranıyordu! Kayıp döviz bürosu çalışanından acı haber

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İmamoğlu'na bir tepki daha: Bul beni başkan

İmamoğlu'na bir tepki daha: Bul beni başkan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Manifesto olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Manifesto olacak

Rusya'dan 'savaş' açıklaması: En kötüsüne hazırlanıyoruz!

Rusya'dan 'savaş' açıklaması: En kötüsüne hazırlanıyoruz!

Diğer Haberler

Ordu’da 6. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

13 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü

Fatih Altaylı Teke Tek programı neden yok? Teke Tek programı yeni bölüm ne zaman?

Fatih Altaylı Teke Tek programı neden yok?

İstanbul’dan Bilecik’e gelen aile tüm köyü karantinaya aldırdı

İstanbul'dan gelen aile tüm köyü karantinaya aldırdı

İdlib kırsalına hava ve füze saldırısı

İdlib kırsalına hava ve füze saldırısı

Son Dakika: 21 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 21 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

21 Mart Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte 21 Mart Koronavirüs tablosu!

21 Mart Koronavirüs tablosu açıklandı mı?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.