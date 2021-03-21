Elazığ’da cezaevinden firar eden zanlı Mardin’de yakalandı

Elazığ Cezaevinden firar eden şahıs, Mardin’in Mazıdağı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Jandarma ekiplerinin sorumluluk bölgesi nüfusuna kayıtlı olup çeşitli suçlardan aranan şahısları yakalamaya yönelik yaptığı çalışmalar sonucu Mazıdağı ilçesi Gürgöze Mahallesine geleceği tespit edilen Elazığ Cezaevinden firar eden L.D. isimli şahıs, Mazıdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ilçe girişinde yaptığı yol kontrol ve arama faaliyeti sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri devam tamamlan L.D.’nin çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

