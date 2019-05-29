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Elazığ’da cinayet, tartıştığı kardeşini öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2019 11:42 | Son Güncelleme

Elazığ’da bir kişi, tartıştığı kardeşini tüfekle vurarak öldürdü.Olay, merkeze bağlı Yıldızbağları Mahallesi Açangül Sokak’taki bir evde meydana geldi.

Elazığ’da cinayet, tartıştığı kardeşini öldürdü

Elazığ’da bir kişi, tartıştığı kardeşini tüfekle vurarak öldürdü.
Olay, merkeze bağlı Yıldızbağları Mahallesi Açangül Sokak’taki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnşaat işçisi Veli T. (49), İstanbul’dan ailesinin yanına gelen kardeşi Tarkan T. (38) ile henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Çıkan tartışmada ağabey, kardeşini tüfekle bir el ateş ederek ağır yaraladı. Yaralı, araçla özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Tarkan T., kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tarkan T.’nin cenazesi hastaneden alınarak, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Öteyandan polis, cinayet şüphelisi ağabeyi gözaltına aldı.
Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

Elazığ’da cinayet, tartıştığı kardeşini öldürdü

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