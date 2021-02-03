HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Elazığ’da cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi

Elazığ’da cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi

03.02.2021 14:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da alacak verecek meselesi yüzünden sokakta çıkan silahlı kavgada bir kişiyi silahla vurarak öldüren zanlı, adliyeye sevk edildi.Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Nailbey Mahallesi Bağlar Sokak’ta meydana geldi.

Elazığ’da alacak verecek meselesi yüzünden sokakta çıkan silahlı kavgada bir kişiyi silahla vurarak öldüren zanlı, adliyeye sevk edildi.
Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Nailbey Mahallesi Bağlar Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Silahların kullanıldığı olayda E.Ç.’nin tabancasından çıkan kurşun ile karşı gruptaki F.K. (29) ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ile polis özel hareket ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan şüpheli E.Ç. ise kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. F.K. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürerken, ilk bilgilere göre şahıslar arasında alacak verecek meselesi olduğu öğrenildi.
İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan E.Ç., "kasten adam öldürme" suçundan bugün adliyeye sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü çiftten evlilik sürprizi! Ünlü çiftten evlilik sürprizi!
Sosyal medya bu kareyi konuşuyor! Polisin yaptığı takdir topladıSosyal medya bu kareyi konuşuyor! Polisin yaptığı takdir topladı
14 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 14?14 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 14?
1/

En Çok Okunan Haberler

Hazırlıklar başladı! Düğünlerde yeni dönem

Hazırlıklar başladı! Düğünlerde yeni dönem

İstanbullular dikkat! 1 aylık yasak kalktı

İstanbullular dikkat! 1 aylık yasak kalktı

Hamilelik pozu olay oldu! Karnı burnunda...

Hamilelik pozu olay oldu! Karnı burnunda...

Hastalığı yüzünden ayrılmıştı! 'İki adımda...'

Hastalığı yüzünden ayrılmıştı! 'İki adımda...'

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü'nden 'istifa' açıklaması

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü'nden 'istifa' açıklaması

Karısının yasak ilişki yaşadığını öğrenince öldürüldü

Karısının yasak ilişki yaşadığını öğrenince öldürüldü

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı

Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Diğer Haberler

Şanlıurfa’da eşi ve 3 çocuğuna işkence yapan baba tutuksuz yargılanacak

Eşi ve 3 çocuğuna işkence yapan cani babayla ilgili yeni gelişme

Taksim Meydanı’na akın ettiler! Endişelendiren görüntü

Taksim'de endişelendiren görüntü

Emniyetten o iddialar için görüntülü yalanlama

Emniyetten o iddialar için görüntülü açıklama

3 bin icra ve zabıt katibi alımı 2021... Adalet Bakanlığı en az lise mezunu zabıta ve icra katibi alımı ne zaman, tarihi ve şartları neler?

3 bin icra ve zabıt katibi alımı ne zaman?

İneğin midesindeki metan gazı yakıldı, görüntüsü şaşırttı

İlginç olay: İneğin midesinden çıkan gaz yakıldı

Samsun'da Arzu Aygün cinayetinde kan donduran detaylar!

Samsun'da Arzu Aygün cinayetinde kan donduran detaylar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.