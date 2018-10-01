Elazığ'da çocuklar ve yaşlılar buluştu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen etkinlikte çocuklar ve yaşlılar eğlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, "Nesiller Buluşuyor" etkinliği kapsamında çocuk ve yaşlılara yönelik program düzenlendi.

Elazığ Huzur Evi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan 100 yaşlı ile Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezinde kalan 50 çocuk düzenlenen etkinlikte, şarkılar söyleyip çeşitli oyunlar oynadı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Selahattin Bozkurt, burada yaptığı konuşmada, yaşlı bireylerin engin tecrübelerinin ülke geleceği için büyük servet ve kazanım olduğunu söyledi.

Bu tür projelerin, yetişecek yeni nesiller için çok önemli olduğunu belirten Bozkurt, "Çocukların oyunla büyümesini önemsiyoruz. Evlatlarımızın büyükleri ile birlikte büyümesini de önemsiyoruz. Çünkü kuruluşlarımızda kalan çocuklar koruma altındalar çoğu ailelerden uzak durumdalar. Yaşlılarımız da aynı şekilde torunlarından uzaklar. Bu proje ile yaşlılarımız ve çocuklarımızı bir araya getireceğiz. Önümüzdeki dönemlerde de bu etkinliklerimiz hızlanarak devam edecek." diye konuştu.

