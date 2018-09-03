Elazığ'da çocukların tehlikeli düğün konvoyu takibi

Erkan BAY ELAZIĞ,(DHA)-ELAZIĞ'da çocuklar, gelin ve sünnet konvoylarında, otomobillerin önünü kesip, para alabilmek için hem hayatlarını tehlikeye atıyor, hem de trafiği olumsuz etkiliyor. Elazığ'da yaşları 10 ile 12 arasında değişen çocuklar, kent merkezinde trafik akışının yoğun olduğu noktalarda, düğün konvoylarını durdurup para almak için yola yatarak, yada arabaların pencerelerine tutunarak hayatlarını tehlikeye atıyor. Para almak için araçların peşinden koşan ve kazaya davetiye çıkaran çocuklar, tehlikeye aldırış etmezken, sürücülere de zor anlar yaşatıyor.

