HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Elazığ'da çöken iki binada arama çalışmaları sürüyor

Elazığ'da çöken iki binada arama çalışmaları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 13:10 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da meydana gelen depremde kent merkezinde çöken 4'er katlı iki binanın enkazında arama çalışmaları devam ediyor.

Fatih POYRAZ-İbrahim KÖRDEMİRCİ-Harun ÖZALP/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da meydana gelen depremde kent merkezinde çöken 4'er katlı iki binanın enkazında arama çalışmaları devam ediyor.
Sivrice ilçesi merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremde, Elazığ merkezde Mustafa Paşa Mahallesi'nde aynı sokakta bulunan 4'er katlı iki bina çöktü. Depremin ardından AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri, iki binada arama-kurtarma çalışması başlattı. Yıkılan binalardan birisinde şu ana kadar 6 kişinin yaralı olarak çıkarıldığı belirtildi. Son çıkarılan yaralıya sabah saatlerinde ulaşıldı. Enkazdan çıkarılan yaralı, sedyeye konulup elden ele taşınarak ambulansa ulaştırılarak hastaneye kaldırıldı. Kurtarma çalışmalarının devam ettiği çöken binanın hemen bitişiğinde bulunan diğer binanın çökme riskine karşı ise vinçlerle destek yapılarak, önlem alındı.
AKUT SORUMLUSU: KAYIPLARA ULAŞMAYA ÇALIŞIYORUZ
Arama-kurtarma çalışmalarına katılan AKUT operasyon sorumlusu Murat Boz, çöken iki binanın enkazında da ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü, iki enkazda da kayıplar olduğu yönünde bilgi olduğunu söyledi. Boz, "İki binada da kayıpların olduğu bilgisi var. Biz kayıplara ulaşmaya çalışıyoruz. Biz onunla ilgili bir emareye rastlayamadık. Canlı bir kişiye ulaşma ümidiyle çalışmalarımız devam ediyor" dedi.
Boz, yıkılan iki binayla ilgili ise, "Aslında bu bölgedeki binalar yeni; ama arada kalan eski binalar da var. Demir yapısına bakarsanız yıkılan binaların eski olduğunu görebilirsiniz. 6.8 büyüklüğündeki depremde yıkılması bu binaların güçsüz olduğuna işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Putin'den Elazığ depremi için taziye mesajıPutin'den Elazığ depremi için taziye mesajı
Kahramanmaraş itfaiye ve AFAD ekipleri Elazığ’daKahramanmaraş itfaiye ve AFAD ekipleri Elazığ’da
Ceviz suyunun mucizesiCeviz suyunun mucizesi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elazığ ve Malatya'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Elazığ ve Malatya'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

Deprem paylaşımı! 'Biz ne yapabiliriz'

Deprem paylaşımı! 'Biz ne yapabiliriz'

3 bakandan ortak açıklama! Ölü sayısı 22'ye yükseldi

3 bakandan ortak açıklama! Ölü sayısı 22'ye yükseldi

Elazığ'dan umutlandıran haberler geliyor...

Elazığ'dan umutlandıran haberler geliyor...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ'daki deprem anı kameralara böyle yansıdı!

Elazığ'daki deprem anı kameralara böyle yansıdı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'daki depremden ilk kareler

Elazığ'daki depremden ilk kareler

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Malatya'da bir deprem daha (AFAD-Kandilli son depremler)

Malatya'da bir deprem daha

Deprem anında 2 kattan atlayan genç kız o anları anlattı

Deprem korkusuyla balkondan atlayan genç kız o anları anlattı

Elazığ'da enkaz altındaki Azize'yle telefon görüşmesi: Hiç kimse susmasın

Enkaz altındaki Azize'yle telefon görüşmesi: Hiç kimse susmasın

İran'dan Elazığ depremi sonrası açıklama: Türkiye'ye yardım için teyakkuzdayız

İran'dan deprem sonrası açıklama: Teyakkuzdayız

Putin'den Elazığ depremi için taziye mesajı

Putin'den Elazığ depremi için taziye mesajı

Bilecik’te görülmemiş hırsızlık

Bilecik’te görülmemiş hırsızlık

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.