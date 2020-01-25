HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Elazığ'da çöken iki binada arama çalışmaları sürüyor (2)

Elazığ'da çöken iki binada arama çalışmaları sürüyor (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 13:55 | Son Güncelleme

EKİPLER ZAMANLA YARIŞIYOR Merkez üssü Sivrice olan 6,8 büyüklüğündeki depremde, Elazığ’ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde bulunan 2 apartman yıkıldı.

EKİPLER ZAMANLA YARIŞIYOR
Merkez üssü Sivrice olan 6,8 büyüklüğündeki depremde, Elazığ’ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde bulunan 2 apartman yıkıldı. Birbirine yakın noktadaki 2 bölgede meydana gelen çökme sonrası arama kurtarma ekipleri, enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Mustafa Paşa Mahallesi'nde aralarında 50-60 metre mesafedeki iki binanın yıkılmasının ardından bölgeye ekipler sevk edildi.
Gece saatlerinden itibaren enkaz altında çalışma başlatan ekipler, sürdürdükleri çalışmalarda 2'si hayatını kaybetmiş 8 kişiye ulaştı. Enkaz altından kurtarılan yaralılar ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
Arama kurtarma ekiplerinin teknolojik imkanlardan yararlanarak birkaç noktada sürdürdüğü çalışmaları yüzlerce Elazığlı da yakından takip ediyor. Çoğu gözyaşı döken akraba veya tanıdıklarından güzel haber bekleyen vatandaşlar, zaman zaman ekiplere de destek veriyor. Arama yapılan enkaz bölgesinde bazı noktalarda sinyal alınması için alanda sessizlik oluşması isteniyor ve sinyal alınan bölgelerde aramalar yoğunlaştırılıyor. Enkaz altında kaç kişinin olduğuna dair net bir bilgi bulunmazken, ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hasan KIRMIZITAŞ- Kadir GÜNEŞ/ELAZIĞ, (DHA)
FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Deprem esnasında kalp krizi geçiren şahıs hayatını kaybettiDeprem esnasında kalp krizi geçiren şahıs hayatını kaybetti
Muhtar Yiğit, depremden korkup evlerine giremeyenleri camilere davet ettiMuhtar Yiğit, depremden korkup evlerine giremeyenleri camilere davet etti
Aloe vera mucizesi! İşte faydaları...Aloe vera mucizesi! İşte faydaları...
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elazığ ve Malatya'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Elazığ ve Malatya'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

Deprem paylaşımı! 'Biz ne yapabiliriz'

Deprem paylaşımı! 'Biz ne yapabiliriz'

3 bakandan ortak açıklama! Ölü sayısı 22'ye yükseldi

3 bakandan ortak açıklama! Ölü sayısı 22'ye yükseldi

Elazığ'dan umutlandıran haberler geliyor...

Elazığ'dan umutlandıran haberler geliyor...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ'daki deprem anı kameralara böyle yansıdı!

Elazığ'daki deprem anı kameralara böyle yansıdı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'daki depremden ilk kareler

Elazığ'daki depremden ilk kareler

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CNN Türk Muhabiri Fulya Öztürk deprem bölgesinde gözyaşlarını tutamadı

CNN Türk Muhabiri gözyaşlarını tutamadı

Doç. Dr. Özmen'den Elazığ için tedirgin eden deprem açıklaması

Elazığ için tedirgin eden deprem açıklaması

Depremde ölen anne ve oğlu defnedildi

Depremde ölen anne ve oğlu defnedildi

Son dakika! Malatya'da bir deprem daha (AFAD-Kandilli son depremler)

Malatya'da bir deprem daha

Deprem anında 2 kattan atlayan genç kız o anları anlattı

Deprem korkusuyla balkondan atlayan genç kız o anları anlattı

Elazığ'da enkaz altındaki Azize'yle telefon görüşmesi: Hiç kimse susmasın

Enkaz altındaki Azize'yle telefon görüşmesi: Hiç kimse susmasın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.