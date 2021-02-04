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  4. Elazığ’da Covid-19 nedeniyle karantinaya alınan köy sayısı 3’e çıktı

Elazığ’da Covid-19 nedeniyle karantinaya alınan köy sayısı 3’e çıktı

04.02.2021 18:10 | Son Güncelleme:
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Elazığ’da korona virüs (Covid-19) görülmesi üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alınan köy sayısı 3’e yükseldi.Covid-19 ile mücadele kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da sahada her türlü çalışma yapılıyor.

Elazığ’da korona virüs (Covid-19) görülmesi üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alınan köy sayısı 3’e yükseldi.
Covid-19 ile mücadele kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da sahada her türlü çalışma yapılıyor. Bu kapsamda hafta sonu kısıtlamaları dahil kent merkezinde yapılan denetimlerle vaka sayısı yüzde 80’e yakın düştü. Testi pozitif çıkanlarla ilgili ise İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı filyasyon ekipleri sahada görev yapıyor. Son olarak ekiplerin yaptığı çalışma ile dün Avcılı köyünde 10 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıkmasıyla köy karantinaya alındı. Bugünde Avcılı köyü yakınlarındaki Körpe ve Uzuntarla köyünde pozitif vakalara rastlandı. Yeni vakalar ortaya çıkması üzerine filyasyon ekipleri çalışma başlattı. Valilik ise kısa sürede İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile her iki köyü de 14 gün süreyle karantinaya aldı. Karantinaya alınan köylerde Jandarma ekipleri köye giriş ve çıkışları kapattı.
Karantinaya alınan 3 köyde de yaklaşık 70 kişilik filyasyon ekibinin çalışma yaptığı bildirildi.

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