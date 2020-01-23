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Elazığ'da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 10:46 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'ın Palu ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 1 kişi, gözaltına alındı.

Elazığ'da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

Erkan BAY/PALU, (ELAZIĞ), (DHA)- ELAZIĞ'ın Palu ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 1 kişi, gözaltına alındı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü DEAŞ'a yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekipler, bu kapsamda Palu ilçesinde operasyon düzenledi. DEAŞ ile bağlantısı olduğu belirlenen Suriye uyruklu H.A. (27) kullanılmayan bir okul lojmanında gözaltına alındı. H.A.'nın üzerinde yapılan aramada terör örgütü DEAŞ'a ait çeşitli notlar ele geçirildi.
H.A.'nın jandarmadaki sorusu sürüyor.

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