Elazığ'da DEAŞ operasyonu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince DEAŞ terör örgütü üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 6'sı yabancı uyruklu 8 kişi gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu zanlılardan 1'i tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 4 şüpheli de sınır dışı edildi.
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