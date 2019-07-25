Elazığ'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA)- ELAZIĞ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi. Sabah saatlerinde Elazığ merkez ve Sivrice ilçesinde düzenlenen operasyonda daha önceden belirlenen adreslere baskın yapıldı. Operasyonda Suriye uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.
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