HABER

Elazığ'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı 

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 12:53 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Suriye ve Irak uyruklu olmak üzere toplam 7 kişi  gözaltına alındı.

ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Suriye ve Irak uyruklu olmak üzere toplam 7 kişi gözaltına alındı.
Elazığ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne bağlı ekipleri terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, yabancı uyruklu 7 şüpheli tespit edildi. Elazığ' da düzenlenen operasyonda 4'ü Suriye, 3'ü Irak uyruklu toplam 7 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

PARTNEREn yakın sinema ve seans bilgileri Mynet Sinema'da! Şimdi indirEn yakın sinema ve seans bilgileri Mynet Sinema'da! Şimdi indir
Ölümündeki sır perdesi aralanamayan Rabia'nın babasından mitingÖlümündeki sır perdesi aralanamayan Rabia'nın babasından miting
Bulgaristan, öldürülen gazeteci Victoria için yastaBulgaristan, öldürülen gazeteci Victoria için yasta
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hüsnü Mahalli: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında hedef Erdoğan

Hüsnü Mahalli: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında hedef Erdoğan

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

Ahmet Çakar: Cocu'nun yerine Tayfun Korkut getiriliyor

Ahmet Çakar: Cocu'nun yerine Tayfun Korkut getiriliyor

Ali Koç'tan Ersun Yanal kararı: Getirmeyeceğim

Ali Koç'tan Ersun Yanal kararı: Getirmeyeceğim

Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!

Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çete liderinin eşinden olay itiraf! Kadınlara fuhuş yaptırıp...

Çete liderinin eşinden olay itiraf! Kadınlara fuhuş yaptırıp...

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soru heyecanı

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL'lik soru heyecanı

Üniversiteyi yasa boğan veda!

Üniversiteyi yasa boğan veda!

Gündemi sallayacak anket! AK Parti'ye kötü haber

Gündemi sallayacak anket! AK Parti'ye kötü haber

Yabani otların altından 2 bin 200 yıllık antik kent çıktı

Yabani otların altından 2 bin 200 yıllık antik kent çıktı

Uçakta panik anları! 'Yolcumuz kusuyor'

Uçakta panik anları! 'Yolcumuz kusuyor'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.