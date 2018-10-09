Elazığ'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı 

ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda Suriye ve Irak uyruklu olmak üzere toplam 7 kişi gözaltına alındı.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne bağlı ekipleri terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, yabancı uyruklu 7 şüpheli tespit edildi. Elazığ' da düzenlenen operasyonda 4'ü Suriye, 3'ü Irak uyruklu toplam 7 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

