Elazığ'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı 

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon başlattı. Polis ekiplerince soruşturma kapsamında, kent geleninde belirlenen 2 adrese operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda, 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.
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