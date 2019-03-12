Elazığ’da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

Elazığ’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile ilgili çalışma yaptı. Polisin çalışmasında örgüt üyesi olduğu belirlenen 7 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere yönelik bugün kent merkezinde belirlenen çok sayıda adrese operasyon yapıldı. Operasyonda 7 şüphelide yakalanarak emniyete götürüldü.

Operasyonla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

