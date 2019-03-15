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Elazığ’da DEAŞ operasyonunda 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2019 11:40 | Son Güncelleme

Elazığ’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmada terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddia edilen 7 şüpheliyi tespit etti.

Elazığ’da DEAŞ operasyonunda 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

Elazığ’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmada terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddia edilen 7 şüpheliyi tespit etti. Kent merkezinde belirlenen çok sayıda adrese yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli emniyete götürüldü. Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden 3’ü dün, 4’ü ise bugün adliyeye sevk edildi.

Elazığ’da DEAŞ operasyonunda 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

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