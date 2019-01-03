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Elazığ'da define arayanlar suçüstü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 23:18 | Son Güncelleme

Yurtbaşı beldesinde define aramak için çukur kazarken suçüstü yakalanan 10 şüpheli gözaltına alındı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde define bulmak için çukur kazan 10 kişi suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri beldenin Gürpınar Mahallesi mevkisindeki kırsal bir alanda define aramak için kazı yapıldığı ihbarını aldı.

Olay yerine giden jandarma ekipleri, define arayan 5 şüpheliyi kazdıkları çukurda, 5 şüpheliyi ise kazı yapılan yerin yakınlarında define aramada kullanılan malzemelerle yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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define Elazığ Jandarma Suçüstü

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