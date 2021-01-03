HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Elazığ’da defineciler açtıkları 3 metrelik çukurda yakalandı

Elazığ’da defineciler açtıkları 3 metrelik çukurda yakalandı

03.01.2021 17:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da sit alanında kazı yapan defineciler açtıkları 3 metrelik çukurda jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Elazığ’da sit alanında kazı yapan defineciler açtıkları 3 metrelik çukurda jandarma tarafından suçüstü yakalandı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Sivrice İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar neticesinde Doğanbağı köyünün Kümbet mevkiinde sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine ekipler harekete geçip tespit ettiği 3 şüpheliyi takibe aldı. 3 metre derinlikte çukur açan şüpheliler A.U. (35), S.Ç. (22) ve F.A. (32) yapılan şok baskınla yakalandı.
Olay yerinde yapılan incelemede şahısların yaklaşık 50 santimetre genişliğinde 3 metre derinliğinde çukur açtıkları, üç metrelik çukurun içinde yaklaşık 20 metrekarelik odanın bulunduğu tespit edildi.
Şüphelilerin açtıkları kuyudan çıkarılma anı ve şok baskın ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'daki mezarı 150 yıl sonra tespit edildiİstanbul'daki mezarı 150 yıl sonra tespit edildi
Akhisar'da heyecan devam ediyor! Talihli henüz ortaya çıkmadıAkhisar'da heyecan devam ediyor! Talihli henüz ortaya çıkmadı
Yılbaşı Özel Çekilişi bilet sorgulama ekranı!Yılbaşı Özel Çekilişi bilet sorgulama ekranı!
1/

En Çok Okunan Haberler

Süper miniyle cesur pozlar! 'Arkadan...'

Süper miniyle cesur pozlar! 'Arkadan...'

Banka çalışanından 12 milyon liralık vurgun

Banka çalışanından 12 milyon liralık vurgun

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

Şinasi'nin mezarı 150 yıl sonra tespit edildi

Şinasi'nin mezarı 150 yıl sonra tespit edildi

Seks oyuncaklarını bakın ne için kullanıyormuş! Bomba itiraf

Seks oyuncaklarını bakın ne için kullanıyormuş! Bomba itiraf

Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e çok sert yanıt

Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e çok sert yanıt

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Akhisar talihliyi merak ediyor!

Akhisar talihliyi merak ediyor!

Bugün Yenikapı: Taksiciler akın etti

Bugün Yenikapı: Taksiciler akın etti

Yer: İstanbul! Yılbaşında faciadan dönüldü

Yer: İstanbul! Yılbaşında faciadan dönüldü

Diğer Haberler

İstanbul'da veteriner hekime skandal saldırı! O anlar saniye saniye görüntülendi

İstanbul'da veteriner hekime skandal saldırı

Elazığ’da peş peşe iki deprem! Şehir tedirgin

Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı

Akhisar'da heyecan devam ediyor! Talihli henüz ortaya çıkmadı

Akhisar'da heyecan devam ediyor! Talihli henüz ortaya çıkmadı

Yenikapı'ya taksici akını! Taksimetre güncelleme sırası böyle görüntülendi

Akın ettiler! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Kuş sürüsüne giren THY kargo uçağı acil iniş yaptı

Kuş sürüsüne giren THY kargo uçağı acil iniş yaptı

"Hayat Kimliğinle Kolay" uygulamasından 800 bin kişi yararlandı

Kimlik ve ehliyette yeni dönem! 800 bin kişi başvurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.