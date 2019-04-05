Elazığ'da deprem hasarı gün ağarınca ortaya çıktı (3)

VALİLİK: TÜM TEDBİRLER ALINMIŞTIR

Elazığ Valiliği'nce, dün akşam Sivrice ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yapıldı. Deprem sonrası Valilik bünyesinde anında kriz merkezi kurulduğu belirtilen açıklamada, Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın, hasar gören bölgelerde gece boyu inceleme yaptığına değinildi. Deprem sonrasında bölgeye çok sayıda ekibin sevk edildiği ifade edilen açıklamada şöyle denildi:

"Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü personelinden oluşan depremin merkezi ve merkezine yakın 21 köyde; 12 ekip, 24 kişilik teknik eleman tarafından ön hasar tespiti için çalışmalar sürmektedir. Saat 15.00 itibarıyla 16 köyde hasar tespit çalışmalarında 350 civarında konut incelemesi yapılmıştır. Olası kalan diğer köylere de ekipler intikal halindedir. AFAD Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Kızılay Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından ek ihtiyaç tespiti için bölgede tarama işlemlerine de devam edilmektedir. Kızılay tarafından bölgeye yaklaşık 500 kişiye yetecek gıda malzemesi ile 115 battaniye, 115 yatak ve 23 ısıtıcı da gönderilmiştir. Yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşın tüm tedbirler alınmıştır. Yaklaşık 75 personel, 25 araç ile çalışmalar tüm hızıyla titiz bir şekilde sürdürülmektedir. Yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşın tüm tedbirler alınmıştır. Nihayetinde; sonraki etaplarıyla birlikte afet bölgesinde evleri zarar gören farklı köylerdeki 43 ailenin barınmalarına yönelik çadırların kurulumu sağlanmıştır."

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