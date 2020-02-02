HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Elazığ’da depremde hasar gören binalar yıkılıyor

Elazığ’da depremde hasar gören binalar yıkılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 14:53 | Son Güncelleme

Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören yaklaşık 50 yıllık 4 bloklu küme evleri sitesinin yıkımı kontrollü olarak yapıldı.

Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören yaklaşık 50 yıllık 4 bloklu küme evleri sitesinin yıkımı kontrollü olarak yapıldı. Yıkım çalışmaları sırasında mahalle sakinleri duygusal anlar yaşadı.
24 Ocak’ta meydana gelen 6.8’lik depremde Elazığ’da hasar gören binaların yıkımı devam ediyor. Abdullah Paşa Mahallesi’nde de 4 bloklu yaklaşık 50 yıllık Gürsan Küme Evleri Sitesi’ndeki 5 katlı binaların yıkımı da kontrollü olarak yapıldı. Yıkım sırasında mahalle sakinleri duygusal anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar evlerin yıkımını cep telefonuyla kayıt altına alırken, ekiplerin yıkım çalışmaları drone ile havadan da görüntülendi.
Binanın yıkımı esnasında hüzünlü anlar yaşadığını belirten Ramazan Turan, ”Şuanda mahallemizin ilk çok katlı binalarının yıkılışını izliyoruz. Tabii hüzün var. Burada yaşayan arkadaşlarımız vardı. Onlar geliyor aklımıza. Bende hemen karşı binada oturuyorum. Buranın yerlisi olduğum için buranın geçmişini gayet iyi biliyorum“ dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?
PARTNERNesrin Cavadzade'den olay açıklamalar! Taciz itirafı çok konuşulacakNesrin Cavadzade'den olay açıklamalar! Taciz itirafı çok konuşulacak
Büyükçekmece'de 'gürültü' cinayetiBüyükçekmece'de 'gürültü' cinayeti
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kadın oyunculardan çıplak fotoğraf isyanı!

Kadın oyunculardan çıplak fotoğraf isyanı!

İstanbul'da 'virüs' paniği!

İstanbul'da 'virüs' paniği!

Koronavirüste ölü sayısı yükseldi! Çin dışında ilk ölüm

Koronavirüste ölü sayısı yükseldi! Çin dışında ilk ölüm

Ve resmi açıklama geldi! Arda Turan...

Ve resmi açıklama geldi! Arda Turan...

Koronavirüs karantina merkezinde esrarengiz ölüm

Koronavirüs karantina merkezinde esrarengiz ölüm

Manisa’da 4.5 ve 4 büyüklüğünde depremler

Manisa’da 4.5 ve 4 büyüklüğünde depremler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Eve gelip 'kaza yaptım' dedi, hastanede öldü

Eve gelip 'kaza yaptım' dedi, hastanede öldü

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'da peş peşe depremler

Elazığ'da peş peşe depremler

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çığ altında kalan güvenlik korucusunun cansız bedenine ulaşıldı

Korucunun cansız bedenine ulaşıldı

Büyükçekmece'de 'gürültü' cinayeti

Büyükçekmece'de 'gürültü' cinayeti

Komşusu eşinin öldüğü haberini verdi, yanıtı şoke etti

Komşusu eşinin öldüğü haberini verdi, yanıtı şoke etti

Son dakika: Manisa'da deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

Manisa'da deprem

Rus savaş uçakları Halep’i vurdu: 1 ölü, 3 yaralı

Rus savaş uçakları Halep’i vurdu

Otomobille yolcu minibüsü çarpıştı: 1’i çocuk 12 yaralı

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.