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Elazığ’da depremin yükünü şehir hastanesi kaldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 14:38 | Son Güncelleme

Elazığ’da meydana gelen 6.8’lik depremde önceki yıl hizmete başlayan Fethi Sekin Şehir Hastanesi depremzedelerin tüm tedavilerini karşılayarak büyük bir yükü kaldırdı.Merkez üssü Sivricede meydana gelen 6.8’lik depremde çok sayıda yapı hasar görürken Elazığ ve Malatya’da 41 kişi hayatını kaybetti, bir çok kişi de yaralandı.

Elazığ’da meydana gelen 6.8’lik depremde önceki yıl hizmete başlayan Fethi Sekin Şehir Hastanesi depremzedelerin tüm tedavilerini karşılayarak büyük bir yükü kaldırdı.
Merkez üssü Sivricede meydana gelen 6.8’lik depremde çok sayıda yapı hasar görürken Elazığ ve Malatya’da 41 kişi hayatını kaybetti, bir çok kişi de yaralandı. Yaralıların büyük bir bölümü de Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hastanede binasında yer alan 872 adet kolonda bulunan izolatörler mevcut olarak 6.8’lik depremi üst katlara 3.1 olarak hissettirdi. Hastaneye getirilen aralarında acil ameliyata alınması gerekenlerin de olduğu depremzedeler, anında kendi istekleriyle göreve gelen personellerin de desteğiyle tüm birimleriyle hizmet verdi. 2018 yılının Ağustos ayında hizmete giren hastane, deprem afetinde yaptığı görevle şehir hastanelerinin önemini de ortaya çıkardı.

"Hiç bir aksama olmadan tüm hastalara müdahale edildi"
İHA muhabirine bilgi veren Hastane Başhekimi Doç. Dr. Savaş Öztürk, 24 Ocak 2020 tarihinde saat 20.55’te 6.8 büyüklükteki depremde, Elazığ Fetih Sekin Şehir Hastanesi olarak tüm depremzedelere sağlık hizmeti sunmakta herhangi bir aksaklık yaşamadıklarını aktardı.
Çağrılan veya çağrılmayan personellerin kendi istekleriyle depremin hemen sonrasında görev başında bulunduğunu anımsatan Doç. Dr. Öztürk, "Deprem saatinden bu güne kadar hastanemizde toplam 132 depremzede müracaat etti. Bu müracaat edenler arasında durumu ameliyat gösteren hastalarımızda mevcuttu, ilk andan itibaren sunduğumuz sağlık hizmetlerinden herhangi bir aksatma olmadan, gayet sağlıklı bir şekilde tüm hastalarımıza tıbbi müdahalelerle bulunuldu. Şuanda hastanemizde 19 servis, 5’i yoğum bakım olmak üzere 24 depremzedemiz yatmakta. Tüm hastalarımızın durumları gayet iyi, hiçbirinin hayati tehlikesi mevcut değildir" dedi.

"Kriz çok başarılı bir şekilde yönetilmiştir"
Deprem anından itibaren sağlık bakanlığı yetkilileri ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın tüm hastalarla ilgilendiğine değinen Öztürk, "Süreç boyunca deprem nedeniyle hastanemiz de hiçbir teknik hasar meydana gelmemişti. Verdiğimiz sağlık hizmetlerinde aksama olmamış, kriz çok başarılı bir şekilde yönetilmiştir. Hastanemiz son teknolojik imkanlarla yapılmış, 872 adet deprem izolatörü sayesinde bu depremi hasarsız bir şekilde atlatmıştır. Deprem anında ve sonrası verdiğimiz sağlık hizmetini sekteye uğratacak herhangi su, elektrik ve gaz kesintisi olmamıştır. Bizim hastanemize başvuran depremzedeler kendi imkanlarımızla tedavi edip, hiçbir hastamızı il dışına sevk olarak değerlendirmedik hepsini kendi hastanemizde tedavi altına aldık” ifadelerini kullandı.

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