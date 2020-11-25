Elazığ’da depreminde 14 kişinin öldüğü Dilek Sitesi ile ilgili 23 şüpheli hakkında dava açıldı

24 Ocak’ta Elazığ’da meydana gelen 6.8’lik depremde 14 kişinin hayatını kaybettiği Dilek Sitesi ile ilgili 23 kişi hakkında iddianame hazırlanarak dava açıldı. Her bir sanık için iddianamede 210’ar yıl hapis istendiği öğrenilirken, savcılıkta açıklamada bulundu.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “24/01/2020 tarihinde ilimizde meydana gelen depremde yıkılan ve vatandaşlarımızın ölümüne sebebiyet veren binalar ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılmakta olan soruşturmalar kapsamında, 14 kişinin öldüğü Elazığ Merkez Sürsürü Mahallesi’nde bulunan Dilek Sitesi ile ilgili soruşturma tamamlanarak, tespit edilen 23 şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca iddianame düzenlenerek Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma suçundan cezalandırılmaları istemi ile Elazığ 1.Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açılmıştır. Mahkemece yapılan inceleme sonucunda Cumhuriyet Başsavcılığımızca açılan iddianamenin kabulüne karar verilerek şüphelilerin yargılanmalarına başlanmıştır” denildi.