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Elazığ'da devrilen iş makinesinin operatörü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 13:52 | Son Güncelleme

Elazığ'da devrilen iş makinesinin operatörü öldü

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da devrilen iş makinesinin Irak uyruklu operatörü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Güney Çevre Yolu mevkisindeki bir taş ocağında işe başlayan Irak uyruklu Wasmi Rashid Khalaf'ın (35) kullandığı ekskavatör henüz belirlenemeyen nedenle çalışma yaptığı esnada devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede, ekskavatörün içerisinde sıkışan operatörün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcının incelemesinin ardından sıkıştığı yerden çıkarılan işçinin cesedi otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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