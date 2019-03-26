Elazığ'da dezavantajlı öğrencilere bilişim sınıfı desteği

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, Beşeri ve İktisadi Kalkınma (BEKA) Derneği ile Birevim firması, belde okulunda bilişim sınıfı kurdu.

Akçakiraz Yüzbaşı İlkokulu ve Ortaokulunda kurulan, 175 öğrencinin bilgisayar kullanımı, bilişim teknolojileri ve kodlama gibi konularda öğrenim görme imkanı bulacağı bilişim sınıfı törenle açıldı.

BEKA Derneği Genel Başkanı Mustafa Alpay, yaptığı açıklamada, geleceğin teminatı olan çocukların daha modern şartlarda eğitim görmeleri için yapılacak her yatırımın ülkenin geleceği için atılmış bir adım olduğunu belirtti.

Bu duygularla eğitime ve eğitim kurumlarına verilen her desteği önemsediklerini ifade eden Alpay, "Bilişim sınıfı çocuklarımızın kodlama eğitimi almalarına, teknolojiyle tanışmalarına olanak sağlayacak. Belki yetenekli çocuklarımız ileride Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu büyük yazılımları, uygulamaları ve oyunları yaparak ülkelerine katma değer ve hizmetler üreteceklerdir." dedi.

- "Öğrencilerimiz bu sınıflarda geleceklerini inşa edecek"

BEKA Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Birevim İcra Kurulu Üyesi Mucahid Karabalık ise imkanları dahilinde dezavantajlı bölgelerdeki öğrencilerin eğitimlerine katkı sunmaya çalıştıklarını belirtti.