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Elazığ'da dezavantajlı öğrencilere bilişim sınıfı desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 17:23 | Son Güncelleme

BEKA Derneği ile Birevim firması, Akçakiraz beldesindeki okulda bilişim sınıfı oluşturdu - BEKA Derneği Genel Başkanı Mustafa Alpay: "Bilişim sınıfı çocuklarımızın kodlama eğitimi almalarına, teknolojiyle tanışmalarına olanak sağlayacak"

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, Beşeri ve İktisadi Kalkınma (BEKA) Derneği ile Birevim firması, belde okulunda bilişim sınıfı kurdu.

Akçakiraz Yüzbaşı İlkokulu ve Ortaokulunda kurulan, 175 öğrencinin bilgisayar kullanımı, bilişim teknolojileri ve kodlama gibi konularda öğrenim görme imkanı bulacağı bilişim sınıfı törenle açıldı.

BEKA Derneği Genel Başkanı Mustafa Alpay, yaptığı açıklamada, geleceğin teminatı olan çocukların daha modern şartlarda eğitim görmeleri için yapılacak her yatırımın ülkenin geleceği için atılmış bir adım olduğunu belirtti.

Bu duygularla eğitime ve eğitim kurumlarına verilen her desteği önemsediklerini ifade eden Alpay, "Bilişim sınıfı çocuklarımızın kodlama eğitimi almalarına, teknolojiyle tanışmalarına olanak sağlayacak. Belki yetenekli çocuklarımız ileride Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu büyük yazılımları, uygulamaları ve oyunları yaparak ülkelerine katma değer ve hizmetler üreteceklerdir." dedi.

- "Öğrencilerimiz bu sınıflarda geleceklerini inşa edecek"

BEKA Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Birevim İcra Kurulu Üyesi Mucahid Karabalık ise imkanları dahilinde dezavantajlı bölgelerdeki öğrencilerin eğitimlerine katkı sunmaya çalıştıklarını belirtti.

Nimetlerinden faydalanan herkesin ülkenin geleceği için sorumluluk sahibi olduğunu ifade eden Karabalık, şunları söyledi:

"Minik öğrencilerimiz bu sınıflarda geleceklerini inşa edecek, birçok konuda bilişimden, bilgisayardan, internetten destek alacaklarını düşünüyoruz. Bu okulumuzda bir eksiklikti, bu eksikliği giderdiğimizi düşünüyoruz. İnşallah buradan çıkan öğrenciler gelecekte ülkemizin yönetiminde, yönetim kademelerinde, çeşitli profesyonel mesleklerde doktor, mühendis, avukat ve öğretmen olarak görev yapacaklar."

Okul Müdürü Ahmet Erol da bilişim sınıfının öğrencilerinin eğitimine büyük katkı sunacağını vurgulayarak, katkılarından dolayı Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi'ye teşekkür etti.

Törene, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar ile İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk de katıldı.

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Bilişim sınıfı eğitime destek Elazığ öğrenciler

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