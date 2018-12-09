Elazığ'da doçentin ölümünde tıp öğrencisi ve pratisyen doktor sevgilisi tutuklandı

ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ'da, Fırat Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Girgin'i (35) bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan Tıp Fakültesi 6'ncı sınıf öğrenci Fatih Şemsettin Aktaş ile pratisyen doktor olan sevgilisi Çağla Gül Balo, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Aktaş'ın dün gece alkol ve uyuşturucu aldığı, aralarında yaşanan bazı sorunları konuşmak için Doç. Dr. Mustafa Girgin'i arayarak eve çağırdığı iddia edildi. Burada çıkan kavgada Aktaş'ın, Doç. Dr. Mustafa Girgin'i öldürdüğü kaydedildi.

Olay, dün gece, Nailbey Mahallesi Tuncay Sokak'ta meydana geldi. Fırat Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Girgin, telefonla konuştuğu Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 6'ncı sınıf öğrencisi Fatih Şemsettin Aktaş'ın evine gitti. Burada Doç. Dr. Mustafa Girgin ile Aktaş ve Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde görev yapan sevgilisi pratisyen doktor Çağla Gül Balo arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Fatih Şemsettin Aktaş, eline geçirdiği bıçakla Doç. Dr. Girgin'i bıçaklayarak öldürdü. Arbede sırasında Aktaş da elinden yaralandı.

Evden gelen sesler üzerine komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, evde Doç. Dr. Mustafa Girgin'in cesediyle karşılaştı. Çağla Gül Balo olay yerinde, sevgilisi Aktaş ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. İki şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

HASTANEDE TÖREN DÜZENLENDİ

Doç. Dr. Mustafa Girgin için görev yaptığı Fırat Üniversitesi'nde bugün tören düzenlendi. Aynı hastanede yapılan otopsinin ardından Doç. Dr. Mustafa Girgin'in cenazesi, hastanenin bahçesine getirildi. Törene Rektör Prof. Dr. Kutbeddin Demirbağ, Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Refik Ayten, Elazığ İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat, akademisyenler, hastane personeli ve Prof. Dr. Mustafa Girgin'in ailesi ile yakınları katıldı. Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Demirbağ, "Mustafa Hoca ile öğrenciliğinden itibaren birlikteyiz. Her yönü ile hayat dolu bir insandı. Böyle bir olay yüzünden hayatını kaybetmesi bizleri derinden üzmüştür" dedi.

Son günlerde şiddet olaylarının arttığını kaydeden Prof. Dr. Demirbağ, "Bizim kültürümüz ve inancımızda şiddet olayları yoktur. Şiddeti herkesin reddetmesi gerekiyor. Kişinin savunması şiddet olmaması gerekiyor. Hepimize büyük görevler düşüyor. Merhum Mustafa hocamıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum" diye konuştu. Mustafa Girgin'in tabutuna sarılan aile fertleri, törende gözyaşı döktü.

SIR PERDESİ ARALANMAYA BAŞLANDI

Bu arada cinayetle ilgili sır perdesi de aralanmaya başladı. Doç. Dr. Girgin'in Tıp Fakültesi'nde şüphelilerden Fatih Şemsettin Aktaş'ın hocası olduğu ve aralarında geçmişte bazı tartışmalar yaşandığı belirtildi.

Olay günü akşam saatlerinde doktor olan sevgilisi Çağla Gül Balo ile birlikteyken alkol ve uyuşturucu aldığı ifade edilen Aktaş'ın, cep telefonu ile Doç. Dr. Girgin'i aradığı kaydedildi. Aktaş'ın sorunları konuşmak için Doç. Dr. Girgin'i eve davet ettiği öne sürüldü. Doç. Dr. Girgin ile iki sevgilinin konuşurken tartışmaya başladığı belirtildi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aktaş'ın Doç Dr. Girgin'i bıçaklayarak öldürdüğü kaydedildi.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından pratisyen doktor Çağla Gül Balo ile sevgilisi Fatih Şemsettin Aktaş, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, 'tasarlayarak adam öldürme' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Girgin'in cenazesi ise bugün İzzetpaşa Camii'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.