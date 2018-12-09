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Elazığ'da doçentin ölümünde tıp öğrencisi ve pratisyen doktor sevgilisi tutuklandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 09.12.2018 16:59 | Son Güncelleme

TOPRAĞA VERİLDİ Elazığ'da, öğrenci evinde bıçaklanarak, öldürülen Fırat Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç.

Elazığ'da doçentin ölümünde tıp öğrencisi ve pratisyen doktor sevgilisi tutuklandı (2)

TOPRAĞA VERİLDİ
Elazığ'da, öğrenci evinde bıçaklanarak, öldürülen Fırat Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Girgin'in cenazesi, üniversite hastanesinde düzenlenen törenin ardından İzzetpaşa Camii'ne getirildi. Girgin için ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat, hastane personeli ve Girgin ailesi katıldı. İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya tarafından kıldırılan namazın ardından Mustafa Girgin'in cenazesi, Harput Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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Elazığ'da doçentin ölümünde tıp öğrencisi ve pratisyen doktor sevgilisi tutuklandı (2)Elazığ'da doçentin ölümünde tıp öğrencisi ve pratisyen doktor sevgilisi tutuklandı (2)

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