HABER

Elazığ'da "drone" destekli trafik denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 16:01 | Son Güncelleme

Elazığ'da "drone" destekli trafik denetimi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da jandarma ekiplerince Ramazan Bayramı dolayısıyla "drone" destekli trafik uygulaması gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, trafik kazalarının önlenmesine yönelik kara yollarında gerçekleştirilen uygulamaya trafik, mobil plaka tanıma sistemi (PTS), drone ve asayiş birimlerinden 30 personel katıldı.

Uygulamada, drone ile trafik akışı kontrol edildi, sürücülere ve yolculara genel trafik kuralları, hız ve emniyet kemeri kullanımı gibi konularda bilgilendirmede bulunuldu.

Çalışmaya katılan İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, vatandaşların bayramını kutladı, çocuklara sürücü seyahat karnesi dağıttı.

Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! Durdurulmazsa...Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! Durdurulmazsa...
Kocaeli'de bir mahalle muhtarını seçiyorKocaeli'de bir mahalle muhtarını seçiyor
Sıcaktan bunalan sürücü, motosikletin önüne pervane taktıSıcaktan bunalan sürücü, motosikletin önüne pervane taktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Elazığ il jandarma komutanlığı

En Çok Okunan Haberler

Dev gemi kontrolden çıktı! Yaralılar var

Dev gemi kontrolden çıktı! Yaralılar var

'Meryem coştu bir kere'

'Meryem coştu bir kere'

'Dengeden şaşmayın' deyip bikinili fotoğraf paylaştı

'Dengeden şaşmayın' deyip bikinili fotoğraf paylaştı

İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı!

İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı!

Kurtulmuş'tan İstanbul seçimleriyle ilgili önemli açıklamalar

Kurtulmuş'tan İstanbul seçimleriyle ilgili önemli açıklamalar

3 ilçe ve bir beldede oy verme işlemi başladı

3 ilçe ve bir beldede oy verme işlemi başladı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Belediye başkanı, işten atıldığı iddia edilen işçileri aradı

Belediye başkanı, işten atıldığı iddia edilen işçileri aradı

Pusu kurup katliam yaptı! Korkunç detaylar ortaya çıktı

Pusu kurup katliam yaptı! Korkunç detaylar ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayram tatilinin ikinci gününde de trafik kazaları can aldı

Ramazan Bayramı tatili yolunda acı kaza bilançosu!

Son dakika: Sakarya Hendek'te deprem! İstanbul'da da hissedildi

Sakarya Hendek'te deprem! İstanbul'da da hissedildi

Diyarbakır'da cani koca dehşeti!

Diyarbakır'da cani koca dehşeti!

Terör örgütüne finans kaynağı sağlayan dernek başkanı yakalandı

Böyle yakalandı!

Pençe Harekatı'nda son durum! Bakanlık duyurdu

Pençe Harekatı'nda son durum! Bakanlık duyurdu

Kaza yapan aracı görenler şaşkına döndü!

Kaza yapan aracı görenler şaşkına döndü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.