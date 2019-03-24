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Elazığ'da düğün dönüşü kaza: 9 yaralı 

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2019 09:28 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da düğünden dönenleri taşıyan hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada, 9 kişi yaralandı.

Elazığ'da düğün dönüşü kaza: 9 yaralı 

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da düğünden dönenleri taşıyan hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada, 9 kişi yaralandı.
Kaza, dün gece saatlerinde Cahit Dalokay Bulvarı'nda meydana geldi. Elazığ'da bir yakınlarının düğüne katıldıktan sonra Diyarbakır'a gitmek için yola çıkanların içinde bulunduğu Y.R. (45) yönetimindeki 21 KE 934 plakalı hafif ticari araç, kavşakta M.A. (36) yönetimindeki 34 VE 9923 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, her iki araçta bulunan 9 kişi yaralandı.
Yaralılar, çevre sakinlerinin çağırdığı ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

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Elazığ'da düğün dönüşü kaza: 9 yaralı Elazığ'da düğün dönüşü kaza: 9 yaralı

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